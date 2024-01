Revel-PSG : la sortie hilarante de N’Guessan sur Kylian Mbappé

Malgré la lourde défaite (0-9) contre le PSG, en 32es de finale de la Coupe de France, les joueurs de l’US Revel ont bien profité de cette soirée et la fête se poursuit ce dimanche soir à Castres, où se disputait cette rencontre. Interrogé par beIN Sport après le coup de sifflet final, le défenseur de l’US Revel, Maxence N’Guessan, est revenu, avec le sourire et le rire, sur ce rêve éveillé vécu par tous ses coéquipiers et notamment le fait de défendre sur Kylian Mbappé, auteur de trois buts et une passe décisvie sur les neuf réalisations signées par les Parisiens :

«C’est incroyable, on va continuer à profiter jusqu’à la fin malgré la défaite. Kylian Mbappé? Avant le match, on s’imagine des choses, qu’on peut le stopper tout ça. Mais on voit sur le terrain que c’est vraiment très très rapide, énorme. Vraiment un bon joueur. On voit un peu à la télé, on se dit 'putain merde, qu’est-ce qu’il fait’. Mais quand on est en direct avec lui sur le terrain… ça va trop vite! Malgré la défaite, on a vécu trois semaines de fou. Là on va commencer à retomber sur terre mais en gardant le sourire. On est arrivés jusque-là, c’est déjà un grand parcours», a affirmé le défenseur de Revel.