Lorient : Régis Le Bris tire le bilan de la victoire à Brest

Une nouvelle victoire synonyme de seconde place. Lorient impressionne, à l'image de sa victoire sur la pelouse de Brest cet après-midi (1-2). Un succès dont se satisfait Régis Le Bris, le coach des Merlus, qui tient cependant à tempérer les propos à son égard. « C'est une victoire difficile, car il y a eu pas mal d'aléas dans ce match. On est mené assez tôt, en étant sanctionné sur quasiment la seule incursion de Brest. Il a fallu réagir très vite après la blessure de Laurent Abergel (touché à l'avant-bras) mais Quentin Boisgard a fait une très bonne entrée.

En deuxième période, le match est devenu un peu plus instable après notre deuxième but. Brest devait revenir au score, devait jeter ses dernières forces dans la bataille avec un jeu un peu plus direct. On a changé de système (défense à 5) et les entrants ont vraiment apporté. On est très heureux de vivre ces moments-là, car on sait qu'ils sont rares. Le classement est anecdotique, il reste 28 matches, c'est énorme, on ne peut pas se projeter » a-t-il déclaré en après match.