Le PSG affiche une perte financière de 109,8 M€ !

Quand on parle argent, le Paris Saint-Germain impressionne souvent par les montants qu’il dépense ou qu’il génère depuis l’arrivée au pouvoir des Qataris de QSI. Dans son dernier rapport, qui concerne la saison 2022/2023, Football Benchmark confirme que le club de la capitale a réalisé quelques prouesses financières. Le club est valorisé à hauteur de 2,858 milliards d’euros, soit le huitième du classement. Et il possède le deuxième effectif le plus valorisé d’Europe, à égalité avec le Real Madrid (1,152 milliard d’euros), derrière Manchester City (1,414 milliard d’euros) et devant le Bayern Munich (1,023 milliard d’euros).

Le PSG a également enregistré une hausse significative de 20 % de son chiffre d’affaires, atteignant 802 M€, ce qui a permis aux Rouge et Bleu de dépasser la barre des 800 M€ pour la première fois de l’histoire du club. Ces 802 M€ se décomposent de la sorte : 399 M€ en termes de revenus commerciaux, 249 M€ pour les droits TV (L1 et coupe d’Europe) et 153 M€ de billetterie. Des chiffres très positifs pour un club qui a été l’une des grandes victimes de la période COVID.

L’énorme masse salariale du PSG

Cependant, Football Benchmark nous apprend que le Paris Saint-Germain reste le club le plus déficitaire parmi les champions européens analysés pour la deuxième année consécutive avec 109,8 M€ de pertes. Néanmoins, une tendance positive est à souligner avec la réduction de 70 % des pertes nettes par rapport à la saison précédente. Elle n’a pas été championne de Serie A, mais la Juventus est la seule équipe qui fait pire avec 123,7 M€ de pertes. À noter que le troisième mauvais élève de la classe est l’Olympique Lyonnais avec 99 M€ de pertes.

Grâce à ses transactions extraordinaires (leviers économiques), le FC Barcelone est visiblement le club le plus rentable avec 303,7 M€ de profits. Enfin, avec une balance positive de 22,6 M€, le Bayern Munich affiche un résultat net positif pour la 31e année consécutive. Pour expliquer ce résultat négatif du PSG, il faut se tourner en partie vers les salaires. Le club de la capitale avait la deuxième plus grosse masse salariale d’Europe avec 633,7 M€ annuels (Messi et Neymar étaient encore là), juste derrière le FC Barcelone (639 M€) et devant Manchester City (486,3 M€). Un montant gigantesque qui représentait 79% des revenus du club…