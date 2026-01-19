Manchester City s’offre Marc Guéhi

Il se passe rarement un mercato sans que Manchester City recrute à tour de bras. Encore plus lorsqu’il s’agit d’un défenseur central. Après Abdukodir Khusanov et dans une moindre mesure Vitor Reis l’an passé, Josko Gvardiol il y a deux ans, ou encore avant cela Manuel Akanji, c’est au tour de Marc Guehi de débarquer chez les Sky Blues. Pressenti ces dernières heures, notamment depuis l’annonce de futur départ par Oliver Glasner, le transfert vient d’être officialisé par le club de Pep Guardiola.

« Manchester City est ravi de confirmer la signature de Marc Guéhi en provenance de Crystal Palace pour un contrat de cinq ans et demi. L’international anglais de 25 ans a signé un contrat qui le lie à l’équipe jusqu’à l’été 2031 », peut-on lire dans le communiqué de Man City. Pour le recruter de Crystal Palace, à moins de six mois de la fin de son contrat, il a fallu débourser environ 23 M€, soit le même prix que lors de son achat à Chelsea à l’été 2021.

Déjà une référence en Angleterre

Chez les Eagles, l’Anglais de 25 ans est devenu un taulier. Il fut immédiatement introduit comme un titulaire dans le onze de départ jusqu’à devenir dès la fin de sa première saison, au printemps 2022, l’un des capitaines de son équipe. Depuis, il a vécu des exercices pleins. Seule une blessure au genou en 2024 l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois et demi. Avec lui, Crystal Palace a même décroché le premier grand titre de son histoire, une FA Cup en mai dernier, suivi d’un Community Shield à la rentrée.

Cela faisait déjà plusieurs mois que Guehi était devenu la cible des meilleurs clubs anglais. Sélectionné chez les Three Lions depuis 2022 (26 sélections, 1 but), et titulaire lors du denier Euro avec Gareth Southgate, le joueur semblait prendre le chemin de Liverpool l’été dernier. Le prix exigé par Palace, 40 M€, avait alors refroidi les Reds. Ils préféraient patienter pour le recruter libre l’été prochain, prenant le risque de voir un concurrent lui chiper cette cible de choix. City en a profité.