OM : les grosses ambitions d'Alvaro Gonzalez

Pour le moment, l'Olympique de Marseille a été plutôt actif. En plus d'avoir fait signer quelques jeunes éléments de son centre de formation, l'OM a prolongé le contrat de Dimitri Payet jusqu'en 2024, tout en recrutant le jeune milieu de terrain Pape Gueye. En outre, les Phocéens ont trouvé un accord avec Villarreal pour transférer définitivement le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez pour trois années, soit jusqu'en 2023.

« Je suis très content d'être ici avec vous. La saison dernière a été très importante pour ma carrière. 3 ans de plus avec l'OM et je suis très content d'avoir signé. Depuis le début je me sens comme comme chez moi. La ville de Marseille, le club, l'OM tout me va. Tout le monde m'a accueilli à bras ouverts », a-t-il expliqué aux médias du club ce dimanche alors que son transfert a mis plus de temps que prévu à se concrétiser.

Cette saison, il va retrouver André Villas-Boas et surtout découvrir la Ligue des Champions que l'OM n'a pas vue depuis de très nombreuses années. « La synergie entre les joueurs et les fans, c'est le secret de nos bons résultats. On a les mêmes objectifs que l'année dernière. La continuité c'est aussi André Villas-Boas. C'est le boss, il nous aide à remplir nos objectifs. Il est essentiel à notre succès », a ainsi poursuivi l'Espagnol.

En effet, malgré ses 30 années, il n'a jamais connu la C1 et forcément cela a joué dans son choix. « Oui, c'est une chose importante pour moi, car je n'ai jamais joué la Ligue des Champions. C'est une saison hyper importante. C'est un grand défi pour l'OM de revenir en Champions' League. C'est le rêve de tout joueur de foot de la jouer, je suis impatient d'y faire mes débuts. Nous avons aujourd'hui un effectif capable de rivaliser avec les plus grandes équipes », a-t-il conclu. Il ne reste plus qu'à...