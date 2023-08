Mercato OL : un nouveau courtisan XXL concurrence le PSG pour Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Il y a un an, Bradley Barcola se demandait si Peter Bosz allait l’intégrer définitivement au sein du groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais. Cet été, le jeune homme de 20 ans se pose d’autres questions, lui qui est courtisé de toutes parts. Il faut dire qu’il a été la révélation rhodanienne de l’exercice 2022-23. Invité inattendu, il a su saisir sa chance sous les ordres de Laurent Blanc pour devenir un titulaire indiscutable (7 buts, 9 assists en 31 matchs toutes compétitions confondues).

Il est également devenu intransférable aux yeux de John Textor et de l’OL. Les pensionnaires du Groupama Stadium répètent régulièrement que leur joueur n’est pas à vendre. Mais il sera difficile pour les Gones de résister. Même si le joueur n’ira pas au clash, il est emballé par l’intérêt du PSG. Un club où son nouvel agent Jorge Mendes a ses entrées. D’ailleurs, nous vous avons révélé cette semaine que Paris a formulé une nouvelle proposition pour Barcola, qui a déjà un accord pour signer 5 ans.

Le Barça arrive

Celle-ci est supérieure à 30 millions d’euros. Mais l’OL reste ferme pour le moment. En plus de Paris, les Gones vont devoir gérer un nouveau prétendant pour leur joueur. En effet, Sport et Mundo Deportivo annoncent en choeur ce vendredi que le FC Barcelone est entré en scène pour Barcola. Son profil plaît beaucoup à Xavi et aux dirigeants qui voient en lui un possible successeur d’Ousmane Dembélé.

De plus, les Catalans ont d’excellentes relations avec son agent Jorge Mendes. Un homme qui sera clé dans ce dossier. Attaqué pour Dembouz, le FC Barcelone compte donc répondre en allant chasser une cible du PSG. Mais les Culés ne partent pas favoris. Ils ont de grandes difficultés financières et il sera difficile pour eux de recruter Barcola, qui ne bougera pas pour moins de 50 millions d’euros. Malgré l’argent lié à la vente de Dembélé (25 millions d’euros), le Barça devra trouver d’autres solutions si jamais il veut enrôler Barcola. Un joueur qui a le choix du roi cet été.