Atlético : les terribles statistiques de Thomas Lemar

Recruté par l'Atlético de Madrid pendant la Coupe du Monde 2018, Thomas Lemar (24 ans) est la deuxième recrue la plus chère de l'histoire des Colchoneros, derrière João Félix (126 M€). Un statut qui génère forcément des attentes sur le terrain. Mais depuis bientôt deux ans, l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco a perdu de sa magie. Devenu remplaçant de luxe, Lemar est aujourd'hui clairement poussé vers la sortie.

L'hiver dernier déjà, l'Atlético l'imaginait en Premier League. Le scénario était simple à comprendre : les Colchoneros avaient un énorme besoin de liquidités et pensaient qu'une écurie anglaise allait accepter de payer au moins 60 M€ pour l'international tricolore (22 sélections, 4 buts). Sauf que le miracle n'a pas eu lieu. Lemar et son contrat jusqu'en 2023 sont donc toujours bien présents à Madrid. Et ce lundi, Marca ne l'a pas épargné.

Thomas Lemar en panne sèche

Le quotidien espagnol rappelle que Lemar fête aujourd'hui une année sans avoir marqué le moindre but pour l'Atlético. S’il s’était montré décisif avec l’équipe de France contre la Bolivie le 2 juin 2019 (2-0), l’ex-Caennais n’a plus trouvé le chemin des filets sous la tunique madrilène depuis le 20 avril 2019. C’était à l’occasion de la victoire de l’Atlético sur le terrain d’Eibar (1-0). Mais ce n’est pas tout. En un an, Lemar n’a délivré qu’une seule passe décisive, toutes compétitions confondues. Un constat qui fait tache.

Le quotidien espagnol souligne par exemple que les deux latéraux du club, Kieran Trippier et Renan Lodi ont donné respectivement quatre et trois passes décisives. Pire, Marca ajoute que le gardien du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen a réussi à délivrer deux assists durant la même période. Enfin, le quotidien annonce que 67 défenseurs évoluant en Liga ont marqué plus de buts que Lemar durant cette année et que 23 d’entre eux ont également plus de passes décisives.