Arsenal : Ethan Nwaneri, le crack de 17 ans qui met l’Angleterre à ses pieds

2024 était l’année de Lamine Yamal, peut-être que 2025 sera celle d’Ethan Nwaneri. Jeune pépite d’Arsenal et du football anglais, le milieu offensif est présenté comme un phénomène depuis ses 15 ans. Un âge où il a pu s’exprimer pour la toute première fois de son histoire en Premier League. Grandissant ensuite pendant de longs mois dans la confidentialité, il est revenu sur le devant de la scène cette saison. Le gaucher qui a été remplaçant sur la première partie de saison a su mettre son épingle du jeu les quelques minutes qu’il a disputé. Ainsi, il compte déjà 8 buts et 1 passe décisive en 28 matches, sachant qu’il a disputé 1077 minutes, soit 38 minutes en moyenne par rencontre.

La suite après cette publicité

Profitant du moindre moment qui lui est accordé pour se montrer, le joueur de 17 ans a su profiter de l’hécatombe des Gunners pour se frayer un chemin dans le onze. S’il pointait déjà son bout de son nez après la blessure de Bukayo Saka, les lourdes blessures de Gabriel Jesus et Kai Havertz l’ont propulsé dans la ligne d’attaque aux côtés de Leandro Trossard. Capable de jouer milieu offensif, ailier droit et avant-centre, il impressionne par sa maturité. Dribbleur, créateur, doté d’un sang froid terrible devant les buts, il fait l’unanimité au sein des Gunners.

Déjà comparé à Lionel Messi et envoyé en sélection anglaise

«J’ai vu des gens comme Phil Foden et Cole Palmer attendre sa chance et puis maintenant, regardez Phil. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. J’aimerais vraiment qu’Ethan puisse garder les pieds sur terre, travailler, et ensuite, c’est une question de temps pour qu’il brille» lâchait ainsi Gabriel Jesus en décembre dernier. Depuis Ethan Nwaneri n’a eu de cesse de progresser. Son coach Mikel Arteta s’est même permis de faire une comparaison osée : «ces touches de balles qu’il fait, dans et autour de la surface, des petites touches successives… Je ne veux pas le dire, mais il est comme Messi.»

La suite après cette publicité

S’il aura encore beaucoup à faire pour atteindre ce qu’à fait l’octuple Ballon d’Or dans sa carrière, Ethan Nwaneri est en tout cas sur les bases d’une grande carrière. Déjà auteur de 2 buts en Ligue des Champions comme l’autre crack né en 2017 Lamine Yamal, celui qui est né le 21 mars sait se montrer dans les grands moments. En 1/8e de finale aller contre le PSV Eindhoven, il a été déterminant dans l’annihilation complète des Néerlandais (7-1) avec notamment un but et une implication sur le premier but de Martin Odegaard. Encore une fois impactant, il pourrait poursuivre sa progression en sélection anglaise où il est pressenti dans la première liste du nouveau coach Thomas Tuchel.

En tout cas les observateurs espèrent le voir revêtir le maillot des Three Lions rapidement.

«J’espère que oui, et j’espère qu’il sera dans l’équipe parce qu’il a été incroyable. Parfois, en tant qu’anciens joueurs anglais et en tant que consultants, nous mettons effectivement la pression sur les jeunes joueurs, mais en le regardant, est-il prêt ? Montre-t-il les qualités qu’il mérite d’être là ? Je le crois» a notamment déclaré Daniel Sturridge au Daily Mail. «C’est un joueur de l’équipe d’Angleterre pour les 10 à 15 prochaines années. Un talent merveilleux. Une mentalité formidable. Il est dans le bon club au bon moment. Je serais étonné si Thomas Tuchel ne le regardait pas et ne voulait pas le faire entrer dans la prochaine équipe», a déclaré de son côté Joe Cole à TNT Sports. La Nwanerimania est en train de prendre au Royaume de sa Majesté.