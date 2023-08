Mercato : le PSG creuse une piste inattendue

La suite après cette publicité

Paris continue ses emplettes. Cet été, les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà accueilli plusieurs renforts à l’image de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee ou encore Cher Ndour. Ousmane Dembélé devrait être le prochain à poser ses valises dans la capitale française. Vendredi, nous vous avons annoncé en exclusivité que le joueur du Barça allait rejoindre les champions de France jusqu’en 2028.

Ce mercredi, Xavi a confirmé un départ imminent du champion du monde 2018. Il ne reste que des détails à régler avant que Dembouz puisse enfiler la tunique du PSG. Mais il n’est pas le seul qui pourrait encore le faire cet été 2023. Les pensionnaires du Parc des Princes sont toujours en quête de renforts, notamment au poste de numéro 9. Un dossier où les champions de France galèrent, malgré des pistes très nombreuses (Harry Kane, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Dusan Vlahovic).

Mais Paris ne s’empêche pas de regarder à d’autres postes. En effet, Luis Campos et ses équipes regardent du côté des Pays-Bas, où le profil de Johan Bakayoko plaît beaucoup. Le polyvalent ailier est suivi depuis un très long moment. Cet hiver, nous vous avions révélé en exclusivité que les Franciliens étaient tombés sous son charme et qu’ils avaient même formulé une proposition dont le montant n’avait pas filtré. Celle-ci avait été refusée et Bakayoko était resté au PSV Eindhoven.

Six mois plus tard, le PSG, qui s’est pourtant renforcé à son poste, est toujours là. C’est ce qu’annonce le média néerlandais ED, qui assure que l’écurie française drague toujours le joueur âgé de 20 ans et sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais la concurrence est féroce puisque Naples est également sur le coup. Les Partenopei préparent même une proposition. Certains médias estiment que le PSV demandera 35M€ pour son joueur. Le PSG est prévenu !