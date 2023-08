FC Barcelone : Xavi annonce le départ d’Ousmane Dembélé au PSG

La suite après cette publicité

Xavi a perdu le sourire. Il y a un an, le technicien espagnol était aux anges après avoir convaincu Ousmane Dembélé de poursuivre l’aventure au FC Barcelone. En fin de contrat, le Français avait accepté de rester, lui qui a toujours été très apprécié par son entraîneur. Mais il avait toutefois posé certaines conditions et inclus avec son agent une clause très avantageuse permettant à des clubs de l’enrôler pour 50 millions d’euros avant le 1er août 2023.

Au courant, le PSG, qui voulait le joueur depuis longtemps, est passé à l’offensive comme cela avait été le cas avec Neymar en 2017. Et les champions de France ont convaincu Dembouz, qui a signifié son souhait de signer à Paris comme révélé dès vendredi sur notre site en exclusivité. Malgré toutes ses tentatives pour le convaincre, Xavi n’a pu qu’accepter sa décision. Ce mercredi, après le match amical face à l’AC Milan (victoire 1 à 0), le coach ibérique a évoqué ce dossier. Ses propos sont relayés par Sport.

Xavi est déçu

«Il nous a dit qu’il voulait partir, qu’il avait une proposition du PSG. C’est une décision personnelle, je me sens mal parce qu’on s’est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait jouer. C’est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu’il nous a beaucoup donné.»

Il a ajouté très amer : «un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu’il avait parlé avec Luis Enrique et avec Nasser Al-Khelaïfi et qu’il n’y avait aucun moyen de le convaincre.» Xavi confirme donc que Dembouz, qui a été écarté pour le match amical, va quitter le Barça très prochainement pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il ne reste donc plus qu’à attendre que les derniers détails soient réglés et les pensionnaires du Parc des Princes pourront accueillir une nouvelle recrue.