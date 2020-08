Les nouveaux défis de l'OL et de Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Un ascenseur émotionnel. En l'espace de cinq jours, l'Olympique Lyonnais est passé par tous les états. Samedi dernier, les hommes de Rudi Garcia étaient euphoriques après leur belle victoire face au Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1). Mercredi, les Gones étaient à la fois déçus et fiers. Déçus, car ils se sont inclinés 3 à 0 face au Bayern Munich en 1/2 finale de C1. Malgré cela, ils pouvaient être fiers, eux qui ont réalisé un joli parcours puisqu'ils ont éliminé la Juventus et Manchester City. Ce qu'a avoué Rudi Garcia après la rencontre face aux Bavarois.

Se concentrer sur la L1

«Même si on peut être fiers de notre parcours et de notre match, c'est la déception qui prédomine. On a manqué de réussite au début du match. Les deux plus grosses occasions, c'est nous qui les avons. On doit mener mais on se retrouve menés sur un exploit individuel. On prend un deuxième but sur une perte de balle et sur une situation où on sait qu'ils sont forts, sur les centres (...) On a perdu. On est éliminé, on y croyait. Le match l'a démontré. En menant un zéro ça aurait été différent en revenant à 2-1 aussi. Quand on a eu ces occasions, le Bayern n'était pas serein. Je pense qu'ils sont contents de nous avoir battu mais on leur a tenu la dragée haute et le score ne reflète pas le match.» Un match qui sera le dernier des Olympiens en Ligue des Champions avant au moins une année. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium ne sont qualifiés pour aucune compétition européenne lors de l'exercice 2020/21.

Et après avoir connu autant d'émotions en C1 cette année, ils vont devoir se concentrer uniquement sur la Ligue 1 comme l'a expliqué Juninho. «Pour moi, on n'a pas besoin (de trouver de la motivation), tu es bien payé. C'est la L1 qui nous mène en Ligue des Champions. La motivation doit être toujours là chez tous les joueurs. En L1, on doit le même respect à Nîmes ou d'autres qu'au PSG (...) A partir du prochain entraînement, on doit se remobiliser. On doit avoir le même respect et la même intensité face à Dijon, notre prochain adversaire. On doit retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine.»

Un mercato qui peut tout changer

Un objectif qui sera celui de l'équipe lyonnaise, qui n'aura pas d'excuse puisque son calendrier sera moins chargé avec seulement la L1 et la Coupe de France. De quoi concurrencer le PSG ? «Ce Final 8 doit servir au groupe. Quand on est unis, quand on donne tout pour le collectif et qu'on montre du caractère, on est capables de renverser des montagnes. Le sommet de ce (mercredi) soir, on l'a vu, mais on ne l'a pas atteint», a confié Garcia qui doit réussir à remobiliser les troupes rapidement. Une mission qui est celle de Rudi Garcia. «Il faut se replonger dans le championnat. Je crains un peu ça après les exploits. Il faudra se replonger dans le quotidien et retrouver l'Europe la saison prochaine. Si on est capable de garder ce niveau là même si on aura des plans de jeu différents. Il faudra montrer du jeu offensif et maîtriser nos matches en étant protagoniste». Si le 3-5-2 ou 5-3-2 a porté ses fruits en C1 où Lyon n'avait pas à faire le jeu, il faudra trouver d'autres solutions en L1 pour les Gones. Des Gones qui devront créer du jeu et mettre la même intensité et la même envie que lors des matches européens, puisqu'ils ont été très inconstants en championnat de France.

Il reste encore à savoir avec quelle équipe. «Il y a une base. Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet. Quand tu as des joueurs qui font une très bonne compétition comme celle-là, comme Moussa (Dembélé) et Houssem (Aouar)… Il faudra avoir le même état d’esprit pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Je ne suis pas préoccupé par rapport au mercato», a confié Juninho après la rencontre. Mais Garcia l'a contredit. Si Dembélé et Aouar pourraient changer d'air, des éléments comme Kenny Tete, Youssouf Koné ou encore Bertrand Traoré ne seront pas retenus. Il faudra aussi gérer les cas des joueurs libres dans un an comme Memphis, Marcelo ou Marçal. Des chantiers de taille pour des Gones qui devront vite oublier le Bayern Munich et la C1.