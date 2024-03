La FIFA va lancer sa "Coupe du monde pour les nuls"

Organisant la Coupe du monde depuis sa première édition en 1930, la FIFA est consciente que le développement du football va passer par la progression des plus petites nations. Pour se faire, la FIFA veut lancer à partir de 2026 sa nouvelle compétition, les FIFA Series et va débuter par un projet test à l’occasion de la prochaine trêve hivernale entre le 18 et le 26 mars prochain. Ainsi, 20 équipes séparées en 5 poules vont pouvoir s’affronter lors de matches amicaux contre des équipes appartenant à d’autres continents pour faciliter leur progression. On retrouve quelques équipes qui ont disputé la Coupe du monde récemment comme l’Algérie et l’Afrique du Sud qui font figure de cadors, d’autres comme la Bolivie et la Bulgarie qui ont connu la compétition au siècle précédent, mais également de petits poucets comme Andorre, la Mongolie, la Guyane, Vanuatu, le Brunei ou encore le Bhoutan.

La suite après cette publicité

Les équipes disputeront deux rencontres purement amicales pour cette phase test, mais n’affronteront pas la troisième équipe de leur groupe et il n’y aura pas de classement. Par exemple dans sa poule, l’Algérie affrontera la Bolivie et l’Afrique du Sud, mais pas Andorre. Cela servira de mise en bouche avant la première édition prévue pour 2026 qui devrait amener une notion plus compétitive et devrait se répéter à chaque fenêtre internationale de mars lors des années paires. «Les FIFA Series constituent une avancée vraiment positive pour le football des équipes nationales au niveau mondial. Nos associations membres nous font part depuis longtemps de leur désir de se mesurer à leurs homologues du monde entier, et elles peuvent désormais le faire dans le cadre du calendrier actuel des matches internationaux masculins. Des matches plus significatifs permettront une interaction footballistique bien plus précieuse pour les joueurs, les équipes et les supporters, et apporteront une contribution concrète au développement du jeu» a notamment expliqué le président de la FIFA Gianni Infantino.

La suite après cette publicité

Les 5 groupes de la phase test des FIFA Series

Série FIFA : Algérie

Algérie (CAF)

Andorre (UEFA)

Bolivie (CONMEBOL)

Afrique du Sud (CAF)

Série FIFA : Azerbaïdjan

Azerbaïdjan (UEFA)

Bulgarie (UEFA)

Mongolie (AFC)

Tanzanie (CAF)

La suite après cette publicité

Série FIFA : Arabie Saoudite A

Cap-Vert (CAF)

Cambodge (AFC)

Guinée équatoriale (CAF)

Guyane (Concacaf)

Série FIFA : Arabie Saoudite B

Bermudes (Concacaf)

Brunéi Darussalam (AFC)

Guinée (CAF)

Vanuatu (OFC)

La suite après cette publicité

Série FIFA : Sri Lanka

Bhoutan (AFC)

République centrafricaine (CAF)

Papouasie-Nouvelle-Guinée (OFC)

Sri Lanka (AFC)