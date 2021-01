Atlético, Arsenal : l'AS Monaco se place pour Lucas Torreira

Arrivé à l'Atlético de Madrid lors du mercato estival, Lucas Torreira doit se contenter des miettes. Le milieu de terrain uruguayen n'a joué que treize rencontres toutes compétitions confondues, dont deux titularisations. Et en Espagne, on parle déjà d'un départ, et d'une envie d'Arsenal de le rapatrier. Le quotidien AS explique même que Monaco se serait positionné.

La suite après cette publicité

Le média explique qu'aujourd'hui, le club du Rocher est la formation la plus intéressée par ses services, et celle qui a le plus avancé. Une opération à trois bandes puisqu'en plus de devoir obtenir l'accord d'Arsenal (et du joueur bien sûr), les dirigeants asémistes vont aussi devoir persuader l'Atlético de le laisser filer. Les bonnes relations entre Monégasques et Colchoneros devraient aider.