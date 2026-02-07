PSG : la grosse mise au point de Luis Campos sur la stratégie du club

Ce n’est un secret pour personne : le PSG a complètement changé son projet sportif depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. Et encore plus avec le départ de Kylian Mbappé. Lassé du projet des stars, QSI a décidé de miser sur un projet plus collectif avec moins de bling-bling dans l’effectif. Un choix qui n’a pas tardé à porter ses fruits puisque la saison dernière, pour la deuxième de l’ère Luis Enrique, Paris a tout raflé remportant notamment la Ligue des champions, coupe convoitée depuis l’arrivée de QSI en 2011.

Un projet plus collectif

Le coach espagnol peut aussi miser sur son bras droit dans ce projet : Luis Campos. Le directeur sportif portugais est aussi une figure incontournable du projet parisien. Et dans un entretien accordé à TF1, l’ancien directeur du football de l’AS Monaco est revenu sur la stratégie du club. «J’ai eu la chance extraordinaire, comme à Monaco, de pouvoir compter sur de grands soutiens. Je pense au président Nasser (Al-Khelaïfi), qui a été et est toujours d’une confiance sans faille. Au sein du club, on a décidé qu’il était temps de changer, de partir sur un nouveau projet. On m’a donné la force, on m’a beaucoup aidé. Il ne faut pas renier ce qui a été réalisé au PSG par le passé. Ce passé a permis de construire un nom, de bâtir une réputation et de créer une magie autour du club. On s’est appuyé sur ces fondations pour développer le projet actuel», a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner sur le recrutement.

«Cette philosophie est liée à la compétitivité en interne, à la construction de notre effectif et au fair-play financier. Ce qui fait qu’un club est viable ou non, ce ne sont pas les maillots que vous vendez. C’est le nombre de points que vous avez à la fin d’un championnat. Si vous en engrangez assez, le reste découle naturellement : le marketing, le sponsoring, etc. Pour faire le plein de points, il n’y a pas de secret : il faut que seuls les meilleurs jouent. Ça tombe bien, Luis Enrique ne fait jouer que les meilleurs. Il ne regarde que le travail, et rien d’autre. Avec lui, les joueurs savent qu’ils doivent se battre (sic) tous les jours à l’entraînement pour gagner leur place.» Luis Campos a aussi évoqué le souhait du club, comme l’explique souvent Luis Enrique, d’intégrer plus souvent les jeunes joueurs du centre de formation.

Le PSG pense aux jeunes

«C’est un des volets structurants du projet que l’on porte. Quand on a fait venir Luis Enrique à Paris, on savait qu’on recrutait un entraîneur qui a toujours donné la chance aux jeunes. Il ne leur donne pas trois minutes pour, au final, dire qu’il les a fait jouer. Non, il donne des minutes et encore des minutes. Luis porte un message fort que tous les jeunes footballeurs parisiens doivent entendre : si vous êtes vraiment bons, il faut que vous pensiez à venir au PSG. Le club va vous ouvrir la porte. Et peut-être vous aurez l’opportunité de jouer avec l’équipe première. Luis Enrique est un entraîneur exceptionnel. Il n’est pas seulement fort dans la création de son projet de jeu, qu’il parvient à imbriquer parfaitement dans le projet collectif du club. Il est très fort aussi pour aider les joueurs à mener leurs projets individuels. À chaque fois que Luis s’occupe d’un jeune, il l’aide à devenir plus fort. Un jeune qui arrive au PSG va à coup sûr ressortir meilleur footballeur grâce à lui.»

Enfin, il en a profité aussi pour expliquer que le PSG cherchait aussi à renforcer ses équipes de jeunes en récupérant les meilleurs joueurs de la région pour ne pas laisser échapper certains profils. «Maintenant que les lignes de l’équipe professionnelle sont clairement définies, on essaie d’intégrer, comme on le fait déjà en U19 et U23, les meilleurs joueurs de la région parisienne. On doit leur faire comprendre que, s’ils nous rejoignent au PSG, on leur donnera leur chance. Charge à eux d’être vraiment bons - et croyez-moi, il faut vraiment être très bons - pour pouvoir faire partie de cette équipe. » Voilà qui est clair.