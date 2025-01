OL : le vibrant hommage de Rayan Cherki à Pierre Sage

Pierre Sage n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Un départ qui n’a pas manqué de surprendre plusieurs observateurs, au regard du travail effectué par le technicien français de 45 ans sur le banc de l’OL. Si Paulo Fonseca est dorénavant attendu pour prendre la suite, Rayan Cherki, présent en zone mixte après le nul concédé contre Ludogorets (1-1), a tenu à rendre un vibrant hommage à son désormais ex-entraîneur.

La suite après cette publicité

«Il nous laisse une image exceptionnelle quand on voit où il a récupéré le club et où il l’a mis, il a gagné le respect de tous. Je pense que très peu d’entraîneurs dans le monde, même dans l’histoire du football ont pu faire ce qu’il a fait. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite et j’espère qu’il retrouvera un projet à sa hauteur», a notamment confié le crack lyonnais. L’intéressé appréciera.