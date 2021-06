Tottenham : Erik ten Hag nouvelle priorité après l'échec Conte

Le jeu des chaises musicales dans le nord de Londres. Après le limogeage de José Mourinho, le 19 avril dernier, Ryan Mason a effectué l'intérim jusqu'à la dernière journée sur le banc des Spurs. Mais avant le début de la nouvelle saison, Daniel Levy cherche un manager de renom pour prendre la relève. Il y a d'abord eu les rumeurs Julian Nagelsmann, qui s'est engagé en faveur du Bayern Munich, et Brendan Rodgers, actuel entraîneur de Leicester City, qui a poliment décliné. Les noms d'Edin Terzic, qui a fait des prouesses avec Dortmund en fin de saison, et d'Erik ten Hag, coach de l'Ajax, ont également été cités. Avant qu'Antonio Conte n'entre en négociations avec les Spurs. Si tout semblait bouclé entre l'ancien coach de l'Inter et le club londonien, un retournement de situation a eu lieu ces dernière heures : pas d'accord, Antonio Conte ne rejoindra pas l'Angleterre. Alors, la pression s'intensifie sur Tottenham.

Et le Mirror annonce dans son édition du soir que les Spurs cherchent à reprendre les négociations avec le Néerlandais Erik ten Hag. Ten Hag faisait partie des premiers candidats pistés par le président Daniel Levy et le directeur des performances techniques Steve Hitchen après le départ de José Mourinho, mais l'Ajax avait activé une clause de prolongation de contrat à la fin du mois d'avril et tué tout espoir des Spurs de le faire partir d'Amsterdam. Ten Hag, qui a remporté le doublé coupe-championnat aux Pays-Bas la saison dernière, redevient la priorité. Ces derniers jours, le nom de Mauricio Pochettino, loin d'être heureux à Paris, avait été évoqué au sujet d'un hypothétique come back. Mais l'Argentin ne sera pas libéré par le PSG. Egalement approché, Roberto Martinez a lui décidé de se concentrer uniquement sur l'Euro, avec la Belgique. Reste désormais à convaincre Erik ten Hag et surtout l'Ajax...