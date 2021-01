L'OM sur le point de se débarrasser de Kevin Strootman... pour six mois

Il est l'un des symboles de ce recrutement marseillais raté dans les premières années de l'ère McCourt. Transféré en provenance de la Roma à l'été 2018 contre 25 M€, Kevin Strootman (30 ans) n'a finalement jamais eu le rendement escompté depuis son arrivée à l'OM. A l'époque désiré par Rudi Garcia, il a fini par occuper une large place sur les bancs de touche de Ligue 1.

Le départ de l'actuel entraîneur de l'OL a précipité son déclassement dans la hiérarchie de l'effectif. Encore utilisé par AVB la saison dernière et auteur d'un but très important à Rennes avant la fin tronquée du championnat, le milieu de terrain a fini par être complètement mis de côté cette année (1 titularisation en L1). Il faut dire que l'OM se serait bien débarrassé de lui cet été et de son encombrant salaire.

Prêté pour six mois au Genoa

Les 500 000 € mensuels de l'international néerlandais plombent complètement les comptes d'un club qui connaît de grosses difficultés économiques. Invité à partir depuis un moment maintenant, le Néerlandais est en passe de trouver une porte de sortie à en croire les informations de Sky Sport Italia. Car c'est bien vers la Serie A qu'il se tourne.

Ce soir, le média italien affirme que le milieu de terrain est en route pour le Genoa où il devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Marseille gardera en charge une partie du salaire mais peut au moins la partager... pour six mois. Si Strootman doit arriver lundi dans son nouveau club, des détails à régler, il reviendra au moins pour quelque temps à Marseille à la fin de la saison, où il est toujours sous contrat jusqu'en 2023