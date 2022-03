FC Barcelone : la grosse mise au point de Joan Laporta sur le dossier Dembélé

La suite après cette publicité

Depuis l'été dernier et le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain notamment, le FC Barcelone fait très souvent l'actualité pour des sujets un peu plus tendus. Sur le plan sportif, on pense notamment à cette élimination de la Ligue des Champions dès la phase de poules, ou encore cet exercice 2021-2022 compliqué en Liga, avec actuellement une troisième place après plusieurs semaines de galère. En coulisses, les dirigeants ont eux aussi du travail, surtout sur un dossier brûlant : celui d'Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier français n'a toujours pas prolongé et l'histoire entre le Barça et lui a été très tendue il y a quelques mois. On se souvient notamment des déclarations du directeur du football Mateu Alemany qui demandait un départ du joueur avant le 31 janvier, date de fin du mercato hivernal. Finalement, l'ancien élément du Borussia Dortmund est resté et retrouve même de belles couleurs ces dernières semaines avec notamment sept passes décisives et un but sur les cinq derniers matches de championnat. Suffisant pour remettre de la lumière sur lui et reparler de son avenir.

Récemment, nous vous annoncions en exclusivité que le PSG tenait un accord verbal avec le principal concerné, alors que le Barça n'a lui pas dit son dernier mot pour une prolongation. Oui mais voilà, pour signer un nouveau bail en Catalogne, il va falloir faire des concessions et le président du club Joan Laporta l'a bien rappelé dans un entretien accordé à Mundo Deportivo : «Dembélé est un bon gars, charmant, en tout cas il ne nous a pas créé de problème depuis que nous dirigeons le club. (...) Mais nous lui avons fait une offre de renouvellement qui a expiré le 20 décembre. Il a décidé de ne pas donner suite à ce renouvellement. Maintenant, Xavi a dit qu'il comptait sur lui parce que c'est un joueur qui fait la différence. Maintenant, la prolongation de Dembélé ? Voyons voir, l'option dont il disposait a expiré et nous sommes déjà en train de fixer les niveaux de salaire que tous ceux qui resteront la saison prochaine devront respecter. Des niveaux qui doivent maintenir la pérennité et l'équilibre du club et de l'effectif. Et c'est là que tous ceux qui veulent rester et que le club veut garder devront intervenir.»

«Nous sommes des gens de dialogue et nous apprécions beaucoup Dembélé»

Pour la faire courte, Ousmane Dembélé devra faire des efforts sur le plan salarial pour prolonger du côté de Barcelone dans les prochains mois. Encore faut-il que les discussions avancent et d'après le boss des Blaugranas, le clan Dembélé a décidé de temporiser alors que nous vous annoncions en exclusivité que le joueur était pleinement concentré sur sa fin de saison avant de trancher sur son avenir. «Pour l'instant, pour nos besoins, nous n'avons pas de nouvelles qu'il veuille continuer. Je ne sais pas si son agent a été en contact avec lui, mais je ne pense pas, car il le saurait et, en principe, nous sommes concentrés sur cette dernière ligne droite du championnat pour essayer de faire un coup d'éclat et de le gagner. À la fin de la saison, je suppose qu'il y aura des discussions d'une manière ou d'une autre, mais dans le cadre des niveaux de salaire que nous avons fixés», a déclaré Joan Laporta.

En tout cas, si l'entourage d'Ousmane Dembélé revient taper à la porte pour évoquer le sujet, le président du FCB semble prêt à s'asseoir autour d'une table, même s'il est resté un peu flou : «voyons, je n'aime pas parler d'hypothèses. Si cela arrive, nous sommes des gens de dialogue et nous apprécions beaucoup Dembélé, je l'ai dit dès le premier instant et parfois j'ai fait une comparaison illustrative de ce que nous aimons. De plus, maintenant, avec Aubameyang et Umtiti, ils s'entendent très bien, il y a une bonne ambiance, et je le vois heureux à la fin de chaque match. Avec Auba, il s'entend très bien et c'est bien.» Patience, patience donc pour connaître le futur club d'un Ousmane Dembélé qui risque encore de faire parler de lui jusqu'à l'ouverture du mercato estival en juin prochain.