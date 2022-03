Mercato FC Barcelone : le point sur le dossier Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

C'est bien connu, dans le football, tout va très vite. Le lendemain de la fin du mercato hivernal, Joan Laporta cartonnait l'attitude d'Ousmane Dembélé et la gestion de son vrai-faux transfert dans les derniers jours du mercato à Paris ou Chelsea notamment. Le président du club blaugrana indiquait clairement que son départ en fin de saison était tout simplement acté. Un mois plus tard, le ton a clairement changé. Que ce soit du côté de Xavi ou des recrues hivernales Dani Alves ou Pierre Aymeric Aubameyang, tout le monde a rapidement plaidé en la faveur d'une réintégration de Dembouz dans le groupe catalan.

Et le champion du monde 2018 n'a pas mis longtemps à se mettre tout le monde dans sa poche, à commencer par le public du Camp Nou, qui après l'avoir sifflé, s'est mis à saluer ses arabesques, ses buts et ses passes décisives. Même du côté de Laporta, le discours est tout autre si bien qu'il espère désormais que l'attaquant français prolonge son bail en Catalogne.

Dembélé ne pense qu'au terrain et veut se donner à 100 % jusqu'au 30 juin

Si la presse espagnole faisait état il y a deux jours d'une possible nouvelle proposition de courte durée de Barcelone pour prolonger le bail d'Ousmane Dembélé, la réalité est tout autre. Selon nos informations, la dernière offre formulée du FCB est de 14 M€ par saison et date de la toute fin du mercato en janvier. Depuis, rien d'autre et il paraît en l'état peu probable que le Barça augmente son offre, condition sine qua non à une éventuelle reprise des discussions.

Du côté du joueur et de son entourage, pas question de s'embarrasser avec des questions contractuelles dans l'immédiat. Dembélé a décidé de tout donner pour Barcelone jusqu'à la fin de la saison, un peu comme Kylian Mbappé au PSG. Une opération gagnant-gagnant aussi bien pour Barcelone, qui profite du talent de Dembouz, que pour le joueur qui montre ainsi sa capacité à être décisif et indispensable au club catalan. De quoi lui permettre de prouver aux clubs intéressés par ses services qu'il n'a rien perdu de son talent, bien au contraire...