Le Barça n'a pas dit son dernier mot pour conserver Ousmane Dembélé

Comme le dit l'adage, dans le football tout va très vite. Début février et après une rocambolesque fin de mercato, Ousmane Dembélé était conspué au Camp Nou et venait d'entendre de la bouche de Joan Laporta que son aventure au Barça allait se terminer au 30 juin. Six semaines plus tard, l'ancien Rennais a retourné les supporters blaugranas et sa direction. Il faut dire que le champion du monde 2018 n'a jamais été aussi bon que depuis ce malheureux épisode.

Lors de ses cinq derniers matches de Liga disputés avec le Barça Dembélé a marqué un but mais a surtout délivré 7 passes décisives. Un record dans les cinq grands championnats européens en 2022. Contre le Real Madrid lors du Clasico, il a une fois encore réalisé un match plein et son entente avec Aubameyang s'est révélée encore une fois déterminante. L'international tricolore, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps qui a néanmoins laissé la porte ouverte pour le prochain rassemblement, a retrouvé ses jambes du Borussia Dortmund et sa capacité à faire la différence balle au pied.

Le Barça prépare une nouvelle offensive pour Dembélé

De quoi faire sérieusement réfléchir la direction catalane qui n'a pas dit son dernier mot pour faire prolonger l'actuel deuxième meilleur passeur de Liga avec 9 offrandes (le tout en seulement 12 apparitions). Joan Laporta, qui est déterminé à conserver son joueur, prépare donc une nouvelle proposition salariale pour un nouveau bail dont la durée n'a pas encore été fixée. Et l'entourage du natif d'Évreux reste inflexible sur sa requête initiale c'est-à-dire 20 M€ net en salaire et en prime à la signature. Le champion du monde 2018 est un potentiel Ballon d'Or et doit être traité comme tel sur le plan salarial mais pas que.

Pour rappel, Ousmane Dembélé détient toujours un accord verbal avec le PSG. Si le club parisien l'attend toujours en fin de saison, des clubs anglais, dont Newcastle, Manchester United ou encore Tottenham, sont toujours et encore à l'affût. Si l'amour que lui portent les supporters du Barça touche forcément Ousmane Dembélé, qui n'a d'ailleurs jamais déclaré ouvertement qu'il souhaitait quitter le FCB, il lui faudra sans doute beaucoup plus que cela pour envisager de poursuivre sa carrière au Camp Nou. La direction du Barça est prévenue, la balle est désormais dans son camp. Réussir à conserver Ousmane Dembélé, serait un sacré signal envoyé par le FC Barcelone qui a déjà secoué toute l'Espagne et surtout le Real Madrid ce dimanche soir à Santiago Bernabéu (0-4).