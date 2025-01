Henrik Meister prêté avec option d’achat par Rennes

6 mois après son arrivée en provenance de Sarpsborg, Henrik Meister va refaire ses valises. L’attaquant danois de 21 ans, qui avait fait des débuts de rêve en marquant dès son entrée en jeu avec les Rouge et Noir face à l’OL, va rejoindre l’Italie comme nous vous l’avions révélé en exclusivité il y a quelques jours.

Plus précisément le club de Pise, actuel 2e de Serie B et bien parti pour remonter en première division. Meister, qui était encore au centre d’entrainement de Rennes ce matin, va prendre la route pour l’Italie et va s’engager dans les prochaines heures dans le cadre d’un prêt de six mois avec option d’achat.