EdF, PSG : la grosse sortie de Désiré Doué sur Ousmane Dembélé

Doué et Dembélé régalent les fans parisiens, et désormais, ils vont régaler les fans de l’Equipe de France. Effectivement, Désiré Doué est fait partie des rookies de cette liste de Didier Deschamps pour les rencontres de Nations League face à la Croatie. Le nouveau numéro 24 des Bleus était d’ailleurs présent en conférence de presse et il a été interrogé sur son coéquipier à Paris et maintenant ern sélection.

« Tout ce que vous voyez en match, il le fait aussi à l’entraînement. C’est un cadeau d’évoluer avec lui, c’est un footballeur top qui m’a beaucoup aidé pour mon intégration au PSG. Je le vois comme un grand-frère et je suis content d’être ici avec lui, le côté humain est super top chez Ousmane », a déclaré l’ancien du Stade Rennais. Dembouz appréciera !