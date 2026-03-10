Wesley Sneijder évolue en D4 amateur à 41 ans

Wesley Sneijder, 41 ans, a fait sensation en refoulant les pelouses pour la première fois avec OSM’75, en quatrième division amateur. Entré en jeu à 20 minutes de la fin, l’ancien international néerlandais a expliqué qu’il avait choisi ce club car son frère aîné Jeffrey y est entraîneur adjoint et son frère cadet Rodney y joue également. « J’ai toujours dit que le football reste le plus beau des jeux. Si on peut encore y jouer, pourquoi ne pas le faire ? », a confié Sneijder d’après De Telegraaf.

La partie a attiré un public nombreux, bien que la présence de Sneijder ait été un grand secret. L’ancien meneur de jeu de l’Inter et de l’Ajax a insisté sur le plaisir qu’il a ressenti : « je voulais juste passer un bon moment avec les gars, et c’est exactement ce que j’ai eu. Après le match, partager le vestiaire et la cantine avec eux, c’est fantastique. » Une petite polémique a éclaté sur le nombre de changements, jugés excessifs par l’adversaire, mais Sneijder relativise : « peut-être une simple incompréhension, mais ça ne change rien. J’ai passé un super moment et c’est ce qui compte. »