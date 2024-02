Real Madrid : ça se tend sérieusement dans le vestiaire merengue

Leader de Liga et en position idéale pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid se destine encore vers une saison couronnée de trophées. Au cœur de ce succès se trouve notamment la capacité de Carlo Ancelotti à tirer le meilleur parti d’un effectif gravement affecté par les blessures. Pour autant, le tacticien italien doit également gérer plusieurs situations délicates avec certains de ses joueurs. Si Luka Modric semble promis à un départ en fin de contrat, la tension continue de monter entre Ancelotti et la star Arda Guler, mécontent de son temps de jeu.

Par ailleurs, la relation entre l’Italien et Nacho Fernandez est également «tendue», selon The Athletic. Malgré un temps de jeu retrouvé avec les blessures d’Eder Militao, de David Alaba et plus récemment d’Antonio Rudiger, l’Espagnol ne s’estime pas totalement intégré au plan de l’ancien coach du PSG. Un contexte qui pourrait d’ailleurs le pousser à quitter la Casa Blanca, lui qui voit son contrat courir jusqu’en juin prochain. En attendant l’arrivée de Kylian Mbappé, Ancelotti va, quoi qu’il en soit, devoir gérer plusieurs dossiers chauds…