N2 : Bordeaux rechute face à Bourges dans une rencontre folle

Le plus dur commençait pour les Girondins de Bordeaux. Pour la première fois de la saison, la formation de Bruno Irles disputait un match dans la peau du leader de National 2 et donc dans le rôle de l’équipe qui monte pour l’instant. Sur la pelouse de Bourges, il fallait donc confirmer l’impressionnante forme du moment (5 victoires de suite en championnat) pour rester en tête et envoyer un message à la concurrence. Mais loin de son stade, Bordeaux a complètement loupé son début de match. Bourges marquait par deux fois en première période grâce à des réalisations de Foulon et Soumaré. Mais Bordeaux restait en vie avec la réduction de l’écart de la jeune recrue Yvan Junior Ikia Dimi.

De quoi offrir une deuxième période intéressante et animée. Et c’est ce qu’il s’est passé. Bourges a refait le break grâce à Killian Sanson, frère de Morgan. Bordeaux est revenu sur une tête de Ranem et a poussé jusqu’au bout. Dans le temps additionnel, Merdji tentait un lob du milieu de terrain absolument manqué. Mais le ballon était mal contrôlé par le gardien de Bourges et finissait sa course dans les buts (3-3e, 90e). On s’attendait donc à un nul miraculeux obtenu par Bordeaux, et précieux dans la course à la montée. Mais sur l’action qui suivait, Bourges obtenait un penalty. Ervin Taha le frappait et voyait son tir arrêté par le gardien. Mais manque de chance pour Bordeaux, il revenait sur la tête de ce même Taha qui donnait la victoire à son équipe (4-3, 90e+2). Avec le nul de Saint-Malo, Bordeaux reste leader mais avec seulement 1 point d’avance.