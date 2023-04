Le Celta Vigo a pris sa décision pour Luis Campos

La suite après cette publicité

L’avenir de Luis Campos au PSG n’est pas encore complètement verrouillé. Si le dirigeant portugais prépare la saison prochaine, ciblant des recrues au profil bien défini (plutôt jeune, passé par la France ou la Ligue 1), sa relation avec certaines personnes au club, comme Nasser Al-Khelaïfi complique les choses. Des joueurs comme les frères Thuram, Moussa Diaby ou encore Manu Koné sont cités, en plus de Milan Skriniar, annoncé à Paris cet été depuis plusieurs semaines déjà. On l’oublie peut-être un peu trop souvent mais Luis Campos possède une double casquette.

Il est aussi conseiller extérieur au Celta de Vigo depuis un an. Ses débuts ont d’ailleurs été fortement critiqués. On lui reprochait d’être responsable de la première partie de saison ratée des Galiciens après un recrutement très frileux. Le cas Seferovic, arrivé cet hiver, illustre bien cette situation. C’est surtout la gestion du cas Denis Suarez qui a agacé. En froid avec le club, le milieu de terrain a refusé de prolonger son contrat et a fini par être cédé à l’Espanyol, concurrent direct pour la seconde moitié de tableau, pour… 200 000 euros.

Le Celta veut prolonger Campos et Carvalhal

Les choses se sont considérablement améliorées. Depuis la reprise du championnat à la fin du mois de décembre, les Celticos n’ont perdu que deux rencontres (sur 14) et ont réalisé un retour spectaculaire en Liga avec cette 10e place qui les préserve de la lutte pour le maintien. «En novembre, Luis Campos a décidé de signer Carlos Carvalhal comme entraîneur et cela a été son plus grand succès car l’équipe est depuis lors l’une des meilleures de la Liga», nous confiait récemment Oscar Mendez, journaliste à Relevo.

Le Portugais est parvenu à retourner l’opinion du club avec lui. S’il se rend seulement entre deux et trois fois par mois dans les locaux (mais échange tous les jours au téléphone avec le Celta), passant l’essentiel de son temps à Paris, il a convaincu la direction du Celta, qui souhaite désormais le faire prolonger avec Carlos Carvalhal. Sous contrat jusqu’en 2024, les deux hommes devraient recevoir prochainement une proposition, assure La Voz de Galicia. Pour l’entraîneur cela ne devrait pas poser problème, mais pour Campos, c’est une paire de manches. Il perçoit ses moments à Vigo comme un «havre de paix» mais il sait également qu’il ne trouvera pas plus grande dimension avec le PSG. Et les deux missions ne seront pas toujours conciliables.