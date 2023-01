OGC Nice : Julien Stéphan pour succéder à Lucien Favre ?

La suite après cette publicité

Mis à pied un peu plus tôt dans la journée par le Racing Club de Strasbourg, Julien Stéphan pourrait (très) rapidement reprendre du service. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, son arrivée sur le banc de l’OGC Nice est une hypothèse crédible depuis le départ de Lucien Favre, également remercié.

Apprécié par Ineos, Stéphan cocherait toutes les cases pour relancer la machine azuréenne, empêtrée à une triste onzième place en Ligue 1. A noter, cependant, que les noms de Domenico Tedesco (ex Leipzig), Sabri Lamouchi (ex-Rennes et Nottingham Forest) et Régis Le Bris (Lorient) sont aussi des options étudiées par le Gym.

À lire

Strasbourg : Julien Stéphan mis à pied !