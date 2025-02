LdC, Liverpool : le PSG impressionne Arne Slot

C’est un véritable choc qui attend le PSG ce mercredi. Les joueurs de Luis Enrique recevront Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Si les Reds, leaders de Premier League, partent favoris, les Franciliens semblent intouchables depuis plusieurs semaines. Et du côté des pensionnaires d’Anfield, on ne semble clairement pas prendre à la légère l’actuel champion de France.

À l’issue du succès de son équipe contre Newcastle, ce mercredi, Arne Slot a été interrogé sur la future confrontation avec Paris. Et le Néerlandais porte haut en estime les Rouge et Bleu : « Je pense déjà au PSG et je les ai vus jouer contre Manchester City, je suis impressionné par leur qualité, ils sont sur une lancée similaire à la nôtre. Je vais oublier la Premier League jusqu’à ce que nous jouions à Southampton. » De son côté, le PSG aura un programme chargé dans les prochaines semaines. Les Parisiens affronteront le LOSC ce week-end, et le Stade Rennais entre les deux matchs face aux Reds.