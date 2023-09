PSG : très mauvaise nouvelle pour Marco Asensio et Luis Enrique !

La suite après cette publicité

En fin de semaine dernière, l’Espagne s’est offert un carton face à la Géorgie, s’imposant sur le score de 7-1 face au pays de l’Est de l’Europe. Un match où Luis de la Fuente a cependant vu comment plusieurs joueurs plutôt importants à ses yeux se sont blessés, à l’image de Dani Olmo, bouillant en ce début de saison, mais aussi de Marco Asensio.

Le joueur du PSG souffre ainsi d’une contusion au pied, et avait dû quitter ses partenaires peu avant la mi-temps. Il a ensuite quitté le stage de la sélection espagnole, puisqu’il n’était pas en état de jouer face à Chypre mardi soir. Et visiblement, l’ancien du Real Madrid va encore manquer bon nombre de matchs à cause de ce nouveau pépin physique.

Il va manquer des matchs importants

« C’est presque certain que nous ne pourrons pas compter sur Olmo et Asensio pour la trêve d’octobre », a ainsi indiqué Luis de la Fuente, le coach ibérique. La Roja affrontera l’Ecosse et la Norvège le 12 et 15 octobre prochains. Ce qui laisse présager au moins un mois d’absence pour Marco Asensio. Une durée d’indisponibilité qui a ensuite été confirmée par le sélectionneur. La Cadena COPE évoque elle aussi une durée un peu supérieure au mois d’absence pour le joueur formé à Mallorca.

Titularisé lors de 3 des 4 rencontres du PSG cette saison, avec 2 buts et une passe décisive au compteur, l’Espagnol va donc manquer des rencontres importantes, lui qui était parmi les hommes clés de Luis Enrique en ce début de saison. Il sera ainsi absent pour les deux premiers matchs de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes le 19 septembre, et à Newcastle le 4 octobre. Il sera aussi indisponible pour les chocs de Ligue 1 contre Nice (15/09), l’OM (24/09) et Rennes (08/10). Il pourrait être de retour pour le duel contre Strasbourg le 22 octobre si tout se passe bien. Un premier coup dur pour lui, mais aussi pour Luis Enrique…