Coupe de France : suppression des prolongations jusqu'à la finale

Réuni le 22 juin dernier, le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) a pris une décision importante pour la Coupe de France, communiquée seulement lundi. A partir de l'édition 2020-2021 de la coupe nationale, il n'y aura plus de prolongations en cas de match nul dans le temps réglementaire. Les deux formations se départageront désormais directement aux tirs au but. A l'exception de la finale, où les traditionnelles deux mi-temps de quinze minutes seront disputées avant de passer à la séance de tirs au but.

«Du 1er tour jusqu'aux demi-finales incluses, en cas de résultat nul à l'issue du temps réglementaire, les équipes se départageront directement par l'épreuve des coups de pieds au but, dans les conditions fixées par les Lois du Jeu», indique notamment le nouveau règlement de la Coupe de France. Un changement drastique auquel il faudra donc s'habituer dès le début de la nouvelle saison 2020-2021.