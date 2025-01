L’éviction de Pierre Sage choque la presse, l’Atletico de Madrid repousse une grosse offre pour De Paul

La décision controversée de John Textor

John Textor a décidé d’écarter Pierre Sage au lendemain de son match nul face à Nantes, quatorze mois après son arrivée. Textor a donné rendez-vous à Pierre Sage dans son hôtel hier soir pour discuter et lui annoncer la nouvelle. Des supporters l’ont aperçu l’air dépité, en pleurs suite à cette annonce. Une décision pour le moins surprenante au moment de faire le bilan de Sage. L’Équipe rappelle que le coach a repris le club qui était en position de relégable pour finalement arracher une qualification en Ligue Europa, un exploit jamais vu, en plus d’une finale de Coupe de France et un joli parcours européen. Même cette saison, ce mois de janvier a été certes plus difficile, mais l’OL est au contact des places européennes et toujours en lice pour le top 8 en Ligue Europa. Les journaux Le Progrès comme Le Parisien sont surpris. La presse, mais aussi les anciens joueurs de l’OL, de Gregory Coupet à Maxime Gonalons en passant par les supporters. Comme révélé par nos soins, c’est Paulo Fonseca qui va prendre le relais.

Retournement de situation pour Rodrigo de Paul

À Madrid, du côté de l’Atletico, le club a reçu une offre de 25 millions d’euros de West Ham pour Rodrigo de Paul. Offre repoussée par les Colchoneros qui misent beaucoup sur l’Argentin. Proche de la sortie l’été dernier, l’Argentin a su renverser totalement la tendance. En fin de contrat en 2026, Rodrigo De Paul devrait même rester. Une proposition de prolongation devrait être envisagée dans un futur proche, pour celui qui présente un profil inimitable. Devenu un rouage essentiel des Colchoneros, le joueur de 30 ans est en grande forme cette saison et surtout un élément indiscutable aux yeux de Diego Simeone. Il totalise 3 buts et 5 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues.

le Barça blinde deux cracks

Direction Barcelone avec le journal Sport qui se félicite des prolongations de Gavi et Pedri. Les officialisations arriveront jeudi ou vendredi, une fois le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta terminé, selon les informations du média catalan. Sous contrat jusqu’en 2026, les deux cracks ont été prolongés jusqu’en 2030 assorties d’une clause libératoire fixée à un milliard d’euros pour chacun. De quoi refroidir les intéressés. L’ancien joueur de Las Palmas et le joueur formé à la Masia sont des éléments essentiels du renouveau barcelonais. Enfin débarrassé des blessures, le duo Gavi-Pedri compte bien régaler les supporters pendant encore longtemps.