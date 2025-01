Ligue des Champions : balayé par l’Inter Milan, Monaco ne sera pas tête de série en barrage

Nuit glaciale pour l’ASM à Milan. Les enjeux étaient importants pour les Monégasques avant de se présenter face à l’Inter Milan, pour le compte de la 8e et dernière journée de Ligue des Champions. Avec un schéma très offensif, les hommes d’Adi Hütter venaient avec l’intention d’arracher sa place dans le top 8, avec notamment Golovin, Minamino, Embolo et Akliouche sur le terrain au coup d’envoi. Mais dès les premières minutes, tout a volé en éclat. D’abord sur une sublime déviation de Lautaro vers Thuram, où l’attaquant des Bleus est bousculé par Zakaria dans la surface, offrant un penalty à l’Inter après seulement quelques minutes de jeu (1-0, 4e). Puis, huit minutes plus tard, Marcus Thuram prend à nouveau de vitesse Mawissa, qui commet l’irréparable en poussant l’international français dans son dos, écopant d’un carton rouge (12e).

Une explosion défensive qui contraste avec le dynamisme de l’attaque monégasque, qui même à 10 contre 11 a continué à trouver des espaces en attaque, pêchant malheureusement dans la dernière passe pour mettre Embolo et Akliouche dans les meilleures conditions face au but. Un enthousiasme qui sera malheureusement douché par le deuxième but des Nerazzurri, arrivée sur un centre de Dimarco mal repoussé par la charnière centrale monégasque, et sur lequel Barella décale parfaitement Lautaro Martinez, qui double la mise (2-0, 16e).

Lautaro Martinez en récital

Le deuxième but de l’Inter a définitivement éteint tout suspense dans cette rencontre, Monaco choisissant de protéger sa différence de but en remplaçant Magnes Akliouche par Caio Henrique, pour compenser l’expulsion de Mawissa. Ne procédant plus qu’en contre, les hommes d’Adi Hütter ont buté sur un excellent Benjamin Pavard sur le côté droit de l’inébranlable défense à trois de l’Inter Milan. En seconde mi-temps, les Intéristes vont peu à peu lever le pied, offrant notamment du temps de jeu à Marko Arnautovic, qui n’avait joué que 26 minutes en deux entrées en jeu en 2025.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Inter Milan 19 8 +10 6 1 1 11 1 17 Monaco 13 8 0 4 1 3 13 13

Impérial en défense, Benjamin Pavard va même passer tout proche de tripler la mise en début de 2e acte, butant sur Majecki après une nouvelle déviation exceptionnelle de Lautaro Martinez. Finalement, l’inévitable attaquant argentin va s’offrir un triplé sur une frappe d’Henrikh Mkhitaryan repoussée par Majecki (3-0, 67e). Le buteur champion du monde en 2022 va passer très proche du quadruplé sur un caviar de Benjamin Pavard quelques minutes plus tard. Avec ce résultat, l’AS Monaco perd l’avantage du terrain, terminant la phase de ligue à la 17e place. Du côté de l’Inter, ces huit matches ont été une balade de santé, avec un seul but encaissé en huit encontre et une 4e place qui les enverra directement en huitième de finale.