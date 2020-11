Ligue des Champions : Manchester United surpris par l'Istanbul Basaksehir, le Zenit partage les points avec la Lazio

Premiers du groupe H, avec trois points d’avance sur le Paris Saint-Germain, les Red Devils abordaient leur rencontre face à l’Istanbul Basaksehir avec confiance. Il faut dire qu’après avoir cartonné le RB Leipzig à Old Trafford (5-0) la semaine dernière, il y avait de quoi. Et lors des dix premières minutes, Manchester United semblait bien parti pour contrôler le match. Mais ce n’était qu’une impression. Car une fois encore, la défense mancunienne a fait des siennes. Après une première alerte non cadrée signée Visca (11e), les hommes d’Oman Buruk ont pris l’avantage de manière plutôt surprenante. Alors que le ballon se trouvait dans la surface turque, Visca a profité d’une incroyable erreur de placement de l’arrière-garde adverse pour lancer Demba Ba.

Parti de sa moitié de terrain, l’ancien pensionnaire de Chelsea avait été laissé à l’abandon. Il ne lui en fallait pas plus pour partir seul au but et tromper Henderson (1-0, 12e). Un début de match compliqué qui aurait pu se transformer en cauchemar complet lorsque l’arbitre a décidé, on ne sait pas trop comment, de ne donner qu’un carton jaune à Tuanzebe alors que le Mancunien a ceinturé en position de dernier défenseur un Demba Ba qui filait encore au but (21e). Onze minutes plus tard, nouvelle alerte pour les partenaires de Paul Pogba (remplaçant au coup d’envoi) sur une tête d’Aleksic finalement captée par Henderson (32e). Décomplexée, l’équipe turque a enfin réussi à faire le break sur un ballon arraché à Mata par Türüç et idéalement centré pour Visca (2-0, 41e).

MU surprend encore

Piqués au vif, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont au moins eu le mérite de réagir sur un centre de Shaw repris victorieusement par Martial (2-1, 43e). Mais après une telle prestation, on se demandait bien comment MU avait fait pour en coller cinq à Leipzig. Au retour des vestiaires, OGS a alors tenté de renverser la vapeur avec les entrées de Paul Pogba et d’Edinson Cavani à l’heure de jeu. Mais si MU a eu la mainmise sur le ballon, ce n’est pas pour autant que les actions franches ont été au rendez-vous. Une nouvelle fois peu convaincant, MU s’incline donc en Turquie. Au classement, les Anglais restent leaders (6 points). Istanbul marque ses premiers points. Ce soir, si le PSG s’impose à Leipzig, les Franciliens pourront donc rejoindre les Red Devils.

Enfin, dans la poule F, le Zenit a longtemps cru l’emporter face à la Lazio à domicile grâce à un but de Yerokhin. Un succès qui permettait aux Ruses de revenir à un point du leader. Mais c’était sans compter sur Caicedo, auteur de l’égalisation à huit minutes du terme. Un scénario terrible, d’autant que Mostovoy pensait délivrer les siens en toute fin de match avant que son but soit refusé. Résultat : en attendant le match entre le Club Bruges et le Borussia Dortmund, la Lazio prend seule la première place (5 points), devant les Belges (4 pas) et les Allemands (3 pas). Le Zenit ferme la marche avec un seul petit point.

