L’offre folle du Barça pour Mason Greenwood, Xabi Alonso est poussé au Bayern Munich

L’indésirable désiré

D’après le tabloïd The Sun, Barcelone est prêt à offrir le maillot emblématique n°10 au joueur anglais Mason Greenwood. L’indésirable de Manchester United, envoyé à Getafe, a tapé dans l’œil des dirigeants barcelonais. Ces derniers sont prêts à faire une offre se rapprochant des 45 millions d’euros, ce qui devrait convenir à Manchester United. Surtout que le joueur, lui, ne souhaite pas du tout revenir en Angleterre, et veut prolonger à tout prix son aventure en Espagne. Attention, selon les informations d’AS l’Atlético de Madrid en aurait fait sa priorité pour concurrencer le duo Morata - Griezmann d’après Marca. Manchester United se frotte les mains, ces nombreux intérêts vont leur permettre de faire grimper son prix.

La suite après cette publicité

Ancelotti bloque Alonso

Carlo Ancelotti fait la Une du journal AS ce matin. Normal, le club madrilène a annoncé ce vendredi que le manager a prolongé son contrat. Il a refusé les appels du Brésil et est désormais à la Casa Blanca jusqu’au 30 juin 2026. Du coup, l’équipe de Florentino Pérez n’a plus besoin de se soucier de lui trouver un remplaçant. Cela signifie surtout que tous les fans de Leverkusen peuvent pousser un soupir de soulagement comme l’écrit Bild. L’entraîneur du Bayer, Xabi Alonso était toujours considéré comme un candidat prometteur pour succéder à Ancelotti au Real. L’Espagnol fait sensation avec Leverkusen cette saison, le club est en tête du classement de la Bundesliga. Il ne fallait pas troubler l’équipe avec des rumeurs de départ. En interne, il n’y a pas eu de discussions sérieuses sur l’avenir d’Alonso, car le champion du monde 2010 se sent très bien au club et l’a toujours dit publiquement. Mais bon, attention, d’après le média Ok Diario, le Bayern Munich veut faire de lui son nouvel entraîneur à la fin du contrat de Tuchel en 2025.

À lire

Barça : une nouvelle porte de sortie s’ouvre à Oriol Romeu

Le conseil de Pep

Ce qui fait les gros titres en Angleterre ce samedi, ce sont les dernières déclarations de Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City a déconseillé à ses joueurs d’utiliser les réseaux sociaux par mesure de sécurité après le cauchemar vécu par Jack Grealish, victime d’un cambriolage. Il a déclaré : « Cela est également arrivé aux joueurs de United. Je ne m’intéresse pas beaucoup à Londres, mais c’est arrivé aussi là-bas. Ils ont une sécurité, mais malheureusement, c’est arrivé, c’est arrivé plusieurs fois. Au Royaume-Uni, en Catalogne, où vit ma famille, il se passe beaucoup de choses. Aujourd’hui, il faut absolument être prudent. Il faut peu poster sur les réseaux sociaux, au moins, ils ne savent pas ce que vous faites. Ils vous surveillent et en profitent.» Guardiola s’entretiendra avec Grealish pour s’assurer qu’il est dans un bon état d’esprit avant le match de cet après-midi contre Sheffield United. Le message est passé.