Bayern, Barça : Thomas Müller envoie un message à Robert Lewandowski

Orphelin de son compère Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, Thomas Muller, l'attaquant du Bayern Munich, n'a pas attendu longtemps pour envoyer un message à son ancien coéquipier en Bavière. Sur ses réseaux sociaux, à l'annonce du groupe C avec le Bayern et le Barça, l'international allemand a envoyé un petit message au buteur polonais.

«M. Lewangoalski (jeu de mot avec goal et Lewandowski, ndlr), on se voit à Munich», a-t-il déclaré en story. Il retrouvera en tant qu'adversaire un joueur avec qui il a partagé le rectangle vert à 332 reprises (249 victoires, 40 nuls et 43 défaites), pour 19 trophées majeurs dont huit sacres de rang en championnat et une Ligue des Champions à l'été 2020.