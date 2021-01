Atlético de Madrid - Séville FC : les compos officielles

L'Atlético est dans une situation plutôt confortable en Liga. Les Colchoneros sont leader, avec un point d'avance sur leur dauphin, le Real Madrid. Et ce, en ayant disputé... 3 rencontres de moins que les Merengues ! Mais en face, les Rojiblancos auront un gros morceau, puisqu'ils affrontent une équipe de Séville sur une excellente série, et qui peut s'emparer de la quatrième place au classement en ayant des rencontres de retard par rapport à Villarreal et la Real Sociedad.

Les Colchoneros ont en plus un avantage : ils n'ont pas joué le week-end dernier en raison d'intempéries sur la ville de Madrid, là où les Sévillans ont eu un choc face à la Real Sociedad (3-2). Diego Simeone comme Julen Lopetegui, qui a d'ailleurs prolongé son contrat avec les Andalous au cours de ces dernières heures, sortent l'artillerie lourde. Un match qui promet du spectacle !

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Savic, Giménez, Hermoso - Lemar, Marcos Llorente, Koke, Carrasco - Luis Suárez, Correa

Séville : Bono - Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña - Fernando, Jordán, Rakitic - Suso, Ocampos, En-Nesyri