Le Real Madrid discute déjà avec son prochain entraîneur

À Madrid, tout va très vite. Kylian Mbappé (26 ans) en a fait l’expérience. Encensé pour ses prestations géniales et ses buts, le Français est pointé du doigt après sa sortie manquée face à l’Atlético de Madrid. Comme lui, Carlo Ancelotti (65 ans) a également connu cette situation avec la presse espagnole, qui est capable de s’enflammer pour lui comme de le découper en pièces. Cela a été le cas par moment cette saison, lorsque les Merengues ont eu quelques difficultés sur le pré. Dans la foulée, la place du Mister avait même été remise en question par les médias ibériques, qui assuraient que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu avaient déjà convenu que Santiago Solari assurerait l’intérim en cas de départ d’Ancelotti.

Le Real Madrid et Xabi Alonso discutent

Ce qui avait d’ailleurs agacé l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’AC Milan en coulisses. Pour ne rien arranger, la rumeur Xabi Alonso avait repointé le bout de son nez. Ce n’est un secret pour personne, le profil du technicien espagnol, sacré champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen, plaît beaucoup à Madrid. Là-bas, on est très attentif à la situation du coach sous contrat jusqu’en 2026. D’autant que Sky Germany a annoncé que l’ancien de la Casa Blanca se prépare à un possible départ pour l’été 2025. Un temps annoncé à Liverpool et au Bayern Munich l’été dernier afin de prendre la succession de Jürgen Klopp et de Thomas Tuchel, Xabi Alonso ne rejoindra pas ces clubs, où Arne Slot et Vincent Kompany semblent donner satisfaction à leurs dirigeants.

En revanche, rien n’est exclu concernant le Real Madrid. C’est aujourd’hui le seul club considéré comme étant une menace sérieuse de la part du Bayer Leverkusen. Un club avec lequel les relations se sont rafraîchies. Ce vendredi, The Athletic fait un nouveau point sur ce feuilleton. Ainsi, on apprend que des discussions ont bien eu lieu cette saison entre le Real Madrid, qui voit en lui le successeur d’Ancelotti, et les représentants de Xabi Alonso. Un technicien qu’il est tout à fait possible de voir sur le banc madrilène dès l’été 2025 assure le média anglais, qui précise que Carlo Ancelotti a été mis au courant de ces échanges. Menacé, l’Italien n’est pas encore parti.

Ancelotti sent que quelque chose se trame en coulisses

The Athletic précise qu’une victoire en Ligue des champions ou en Liga lui permettra de garder sa place au moins pour la saison prochaine. Tout est donc ouvert. Mais en coulisses, certaines voix très importantes au sein de la Casa Blanca poussent pour une arrivée de Xabi Alonso. «L’entraîneur de 43 ans avec son style plus moderne et dynamique, pourrait tirer davantage de l’effectif actuel et renouveler la dynamique de l’équipe», explique la publication britannique. Mais Florentino Pérez n’a pas encore tranché, lui qui se voit mal mettre Ancelotti à la porte en cas de bons résultats. De son côté, le Mister, qui se sent très heureux à Madrid et veut y rester selon ses proches, n’a pas été prévenu par le club concernant un changement l’an prochain. En revanche, il sent que quelque chose se trame en coulisses et pense qu’un agent proche du club tente de placer Xabi Alonso sur le banc.

Malgré cela, il adopte une posture claire : il reste concentré sur ses objectifs et son travail. Il verra ensuite concernant son avenir, alors que le Real Madrid pourrait lui proposer un poste au sein du club afin d’apporter son expertise si jamais l’aventure devait s’arrêter avant 2026 ou plus tard. «Je veux être très clair : la date de départ de ce club ne sera jamais décidée par moi de ma vie. J’ai l’avantage que Florentino restera quatre ans de plus et j’ai l’objectif d’y parvenir avec lui. Nous pouvons nous dire au revoir ensemble.», avait-il avoué récemment en conférence de presse. Cependant, The Athletic précise qu’il serait attiré par l’idée de diriger le Canada, le pays natal de son épouse. Mais un entraîneur est déjà en poste. Le Brésil, déjà intéressé par le passé, pourrait aussi revenir à la charge. En attendant, Carlo Ancelotti et son staff, qui voient en Xabi Alonso la meilleure personne pour succéder au Mister, espèrent poursuivre à Madrid.