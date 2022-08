OGC Nice - OM : les compositions officielles

C’est LE choc à ne pas rater de ce multiplex de la quatrième journée de Ligue 1 ! L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice, l'Allianz Riviera, ce dimanche à 15h, dans une affiche aux allures de joutes européennes. Et pour cause, si l’OM aura fort à faire cette saison en Ligue des Champions (Sporting Portugal, Tottenham, Francfort), les Aiglons ont réussi à se qualifier cette semaine en phases de poules de Ligue Europa Conférence après une double-confrontation à rebondissements face au Maccabi Tel-Aviv (0-1, 2-0 a.p). Auteur d’un bon début de saison sur le plan comptable, les Phocéens tenteront de sécuriser leur place sur le podium, tandis que les Azuréens, en grande difficulté, essaieront d’obtenir leur première victoire de la saison en championnat. Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h.

Pour cette quatrième sortie de la saison, Igor Tudor poursuit avec le même schéma tactique, à savoir le 3-4-3. Samuel Gigot suspendu, le technicien croate a décidé d’aligner en lieu et place du Français Sead Kolasinac dans sa défense à trois. Au milieu, Valentin Rongier sera accompagné de Jordan Veretout. La grosse nouveauté notable est bien sûr la première titularisation de Dimitri Payet à gauche du secteur offensif suite au forfait de Gerson. Le Tricolore est aligné aux côtés d’Alexis Sanchez et Mattéo Guendouzi. Concernant l’OGC Nice, Lucien Favre a choisi le 4-4-2 ce dimanche pour se donner les meilleures chances de l’emporter avec un Andy Delort aligné à la pointe de l’attaque. Face aux absences de Mario Lemina et Jean-Clair Todibo pour cause de suspension, l'entraîneur suisse a décidé d’offrir la première titularisation à la recrue Mattia Viti en défense centrale et récompensé Alexis Beka Beka, auteur d’une belle performance ce jeudi dans l’entrejeu. A noter l’absence d’Amine Gouiri dans le XI de départ et la grande première de Nicolas Pépé, prêté par Arsenal.

Compositions des équipes :

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Sanchez, Payet

Nice : Schmeichel - Lotomba, Viti, Dante, Bard - Pépé, Rosario, Beka Beka, Ilie - Claude-Maurice, Delort

