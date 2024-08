La Juventus et Thiago Motta ciblent Arnaud Kalimuendo

À ce jour, Arnaud Kalimuendo est toujours plus proche de partir, que de rester à Rennes. Auteur d’une belle saison l’an passé (30 matches de Ligue 1, 10 buts, 1 passe décisive), le vice-champion olympique français fait partie des joueurs à forte valeur marchande du club breton. Plus tôt cet été, Stuttgart avait notamment manifesté son intérêt pour l’attaquant de 22 ans, alors que Serhou Guirassy venait de s’engager à Dortmund. Une offre de 20 millions d’euros avait même été formulée selon Le Parisien, puis rejetée par Rennes.

Mais d’après les informations de la presse italienne, une piste prend de plus en plus d’ampleur ces dernières heures, et elle mène à Turin. Il Mattino rapporte que la Juventus aurait en effet ciblé l’ancien joueur du PSG en vue d’un transfert cet été. Thiago Motta, ancien coach de Kalimuendo chez les équipes de jeunes de Paris, apprécierait grandement le profil du joueur. Son arrivée serait néanmoins conditionnée à un départ d’un attaquant, probablement celui du Polonais Arkadiusz Milik.