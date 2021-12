Philippe Clement plus proche que jamais de l'AS Monaco

La suite après cette publicité

Niko Kovac n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Si l'information n'est pas encore officielle, le Croate a été démis de ses fonctions jeudi soir et les dirigeants monégasques semblent désormais déterminés à le remplacer au plus vite. Dans cette optique et comme nous vous le révélions, les Asémistes avaient ainsi établi une short-list de noms potentiellement éligibles pour le banc (Jesse Marsch, Paulo Fonseca) du club de la Principauté. Très vite, un favori s'est largement distingué en la personne de Philippe Clement, actuel entraîneur du Club de Bruges et selon les dernières informations des médias belges HLN et Le Soir, un accord est attendu très rapidement.

Ces dernières heures, Philippe Clement a, en effet, fait part à ses dirigeants de sa volonté de rejoindre l'ASM. Convaincu par l'opportunité que représente le projet monégasque, le technicien belge qui reste par ailleurs sur trois titres de champion de Belgique, semble également satisfaire les désirs du président asémiste Dmitri Rybolovlev et de son vice-président Oleg Petrov. Séduits par la personnalité et le jeu offensif proposé par l'ancien milieu de terrain du FC Bruges, les dirigeants du club monégasque ont donc décidé d'accélérer les négociations.

Philippe Clement officialisé ce week-end ?

Dans cette optique, une réunion virtuelle serait même d'ores et déjà au programme en ce dernier jour de 2021 et un accord contractuel de principe a lui été trouvé. Actuellement en CDI, Philippe Clement, qui entretient de très bonnes relations avec ses dirigeants, devrait donc arriver très rapidement sur le Rocher. Si le club brugeois ne compte pas, de son côté, s’opposer, un accord doit malgré tout être entériné entre les deux formations. Des détails financiers qui devraient, cependant, être réglés dans les prochaines heures. A tel point que le tacticien belge pourrait arriver à Monaco d'ici samedi ou dimanche.

Concernant les Blauw en Zwart, la recherche d'un nouveau coach serait quant à elle déjà entamée et si Clément venait à partir dans les prochaines heures, il y a de fortes chances pour que l’entraîneur du Club NXT, Rik De Mil, et l’actuel assistant Carl Hoefkens prennent, eux, la relève par intérim selon HLN. Pour la suite, la direction brugeoise aurait déjà plusieurs noms sur sa liste de candidats potentiels mais aucun d’entre eux n’exerçent actuellement en Belgique. Une chose est sûre, le mercato hivernal est bien lancé.