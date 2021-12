L'AS Monaco va se séparer de Niko Kovac !

La suite après cette publicité

C'est l'une des grandes surprises de cet hiver dans notre Ligue 1. L'Equipe et RMC en sont certains après les rumeurs qui ont déjà commencé à fleurir hier. Niko Kovac s'est vu signifier la fin de l'aventure à l'AS Monaco ce jeudi soir par sa direction. L'officialisation devrait même intervenir rapidement. Elle a de quoi surprendre, bientôt une semaine après le début de la trêve mais trouve ses raisons.

D'après les deux médias, les méthodes du technicien croate de 50 ans passaient de plus en plus mal au sein de la direction. Sa gestion du cas Wissam Ben Yedder, pourtant le capitaine, placé trop souvent sur le banc, ou remplacé trop fréquemment en cours de match, pose notamment question. Le management global de l'effectif était également devenu difficilement visible selon ses supérieurs.

La direction doutait de Kovac

Aussi, les résultats cette saison sont trop irréguliers pour prétendre à jouer les premiers rôles. Pourtant, après 19 journées l'ASM est 6e à seulement 4 points du podium. Une qualification en Ligue des Champions en fin de saison est largement accessible mais les défaites face aux concurrents directs (OM, OL, PSG, matchs nuls conte l'OGC Nice et le LOSC) ont largement contribué à insinuer le doute autour du cas Kovac.

Pourtant, l'aventure avait plutôt bien débuté il y a un an et demi. Monaco avait terminé 3e de Ligue 1 la saison passée, en plus d'une finale de Coupe de France, et offrait un jeu séduisant. L'élimination en barrage de Ligue des Champions face au Shakhtar a probablement cassé une dynamique car après cela, les Asémistes n'ont jamais retrouvé leur niveau de jeu du printemps dernier, malgré une qualification en 8e de finale de Ligue Europa.