Kazakhstan-France : les compositions officielles !

Quatre jours après l'accroc ukrainien au stade de France (1-1), les Bleus sont à Astana (ou Noursoultan) pour défier le Kazakhstan, à l'occasion de la 2e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. En vue du match en Bosnie-Herzégovine, ce mercredi, Didier Deschamps fait largement tourner son effectif.

La défense est intégralement changée par rapport à mercredi, avec les titularisations de Léo Dubois, Kurt Zouma, Clément Lenglet et Lucas Digne. Paul Pogba est cette fois aligné d'entrée au milieu, à côté de Tanguy Ndombélé, et derrière Antoine Griezmann, tandis qu'Anthony Martial est associé à Ousmane Dembélé et Thomas Lemar devant.

Les compositions des équipes :

Kazakhstan : Mokin - Valiulin, Alip, Maliy, Yerlanov, Bystrov - Muzhikov, Tagybergen, Vassiljev, Nurgaliyev - Fedin.

France : Lloris - Dubois, Zouma, Lenglet, Digne - Pogba, Ndombele - Dembélé, Griezmann, Lemar - Martial.