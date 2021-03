CdM 2022 (Q) : la France lance sa campagne par un accroc chez elle face à l'Ukraine

Cinq mois après avoir corrigé l’Ukraine (7-1), les Bleus ont eu cette fois toutes les peines du monde à se défaire de la Sbirna, au Stade de France. Pourtant, tout de suite dans le bon ton, les Bleus ont d’abord asphyxié la formation d'Andriy Chevtchenko. Et, après dix minutes, Olivier Giroud s'est logiquement vu offert une opportunité énorme (11e). Manquée. Mais, ce que la réussite a retiré au buteur de Chelsea, l'absence de VAR et le talent d'Antoine Griezmann l'ont rendu aux Bleus peu de temps après. L'attaquant du FC Barcelone, trouvé à l'angle droit de la surface ukrainienne, a enroulé un tir imparable du gauche, qui s'en est allé lober Georgi Bushchan à l'opposé (1-0, 19e). Petit bémol quand même, Pavard était en position de hors-jeu sur sa remise de la tête, mais en l'absence de VAR ce soir, cela n'a rien changé à l'affaire. Giroud a ensuite fait peser un dernier danger (32e), avant qu'un faux rythme ne s'installe dans la fin du premier acte. La France était alors bien supérieure, mais l'écart au tableau d'affichage pas encore net.

C'est ainsi qu'au retour des vestiaires, les Tricolores, encore au ralenti, se sont rapidement fait surprendre. Oleksandr Karavaev a surgi côté droit, prenant le dessus sur un Kylian Mbappé bien tendre, puis a centré dans la boîte sur Sergiy Sydorchuk qui, sur sa repise, a vu le pauvre Presnel Kimpembe dévier le cuir dans son propre but (1-1, 57e). Refroidis, les hommes de Didier Deschamps ont manqué de lucidité et de fluidité dans la foulée pour revenir. Le match s’est enlisé, et les Bleus lancent donc leur campagne de qualification à la Coupe du Monde 2022 par un accroc (1-1), avant d'aller défier le Kazakhstan à l'Astana Arena, dimanche, puis la Bosnie à Sarajevo dans une semaine. l’Equipe de France est quatrième du Groupe D, avec un petit point, à égalité avec la Bosnie Herzégovine, la Finlande et donc l’Ukraine.