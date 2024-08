OM : Pau Lopez explique le choix Girona

Il a quitté l’OM cet été pour revenir chez lui, en Catalogne, lui qui est né à Girona justement. Un retour au bercail dans un club compétitif en plus, puisqu’il devrait défendre les cages de l’écurie de Michel, sensation de la saison dernière en Espagne et qui disputera la Ligue des Champions cette saison. Lors de sa présentation, il a d’ailleurs expliqué son choix.

« Revenir à la maison c’est toujours beau. Je veux partager ça avec les gens de Girona. Mais personne ne m’a promis d’être titulaire. Le coach décidera. Je suis content et je viens pour apporter et profiter d’une expérience unique. J’ai senti que le club a fait beaucoup d’effort et m’a montré beaucoup d’affection. Maintenant je dois leur rendre la confiance. L’été a été compliqué pour moi et au final je me retrouve dans cette belle situation. J’ai pris des renseignements auprès de David Lopez (défenseur de Girona, NDLR) et la décision a été facile », a indiqué le gardien. Un joli rebond pour celui qui n’était pas dans les plans de De Zerbi !