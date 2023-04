FC Barcelone : l’image de Gavi se dégrade sérieusement !

La suite après cette publicité

Il n’a que 18 ans, mais on a tous l’impression que Gavi foule les pelouses espagnoles et européennes depuis des années déjà. Déjà, parce qu’il a fait ses débuts très tôt, prenant un rôle assez important au FC Barcelone comme en sélection espagnole. Mais aussi à cause de sa façon de jouer, souvent plus proche de celle d’un joueur expérimenté et un peu roublard que celle d’une jeune pousse. Il ne rechigne ainsi pas sur les efforts défensifs, jouant de façon assez intense. Trop intense, peut-être. C’est du moins ce que pensent de plus en plus d’observateurs de l’autre côté des Pyrénées.

Gavi est-il un boucher ? C’est ainsi la tendance du moment en Espagne. Un constat déjà partagé par les supporters du Real Madrid depuis des mois déjà, notamment suite aux derniers Clasicos, où l’international espagnol a été auteur de quelques interventions pour le moins rugueuses. Il serait, en plus, toujours selon beaucoup de fans merengues, protégé par les arbitres. Même en sélection, il a fait des vagues lors du dernier stage, avec des tacles très appuyés lors des entraînements qui ont poussé certains cadres de l’équipe à le recadrer. Un énorme débat s’est créé autour de lui en Espagne, et fait encore ressortir cette opposition entre Barcelonais, qui défendent leur joueur, et Madrilènes, qui le vilipendent.

Un cas qui divise l’Espagne

« Le problème de Gavi, c’est que c’est un joueur du Barça, s’il jouait dans un autre club, son prétendu problème serait une qualité », le défendait ainsi Xavi il y a deux semaines. Un constat partagé par de nombreux Catalans, qui voient surtout un acharnement des médias pro-Madrid plutôt qu’un réel problème du joueur. En face, on estime que son statut de petit prodige du foot espagnol, jouant dans une équipe protégée par les arbitres selon eux, lui confère une certaine immunité. Mais qu’en est-il vraiment ? Cette saison en Liga, il a reçu sept cartons jaunes déjà. C’est le joueur le plus averti du leader de la Liga, devant tous les défenseurs par exemple. Ce n’est pas anodin, forcément.

Mais ce n’est pas tout. Gavi est aussi le joueur qui commet le plus de fautes en Liga (65 au total), mais dans le même temps, il n’est que le 41e joueur qui écope le plus de cartons jaunes. De quoi apporter de l’eau au moulin des Madrilènes, en quelque sorte. Dans le même temps, à Barcelone, certains s’inquiètent aussi. Il faut dire que le niveau de performance du principal concerné a un peu baissé. Est-ce sa faute ? Est-ce Gavi qui ne sait pas forcément exploiter du mieux possible ses qualités ? Chacun aura son opinion, mais il semble évident que pour atteindre son meilleur niveau, le milieu de terrain espagnol va devoir baisser d’un ton dans certains volets de son jeu…