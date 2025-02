Coupe de France : Paris balaye le Stade Briochin et se qualifie en demi-finale

Quelques heures après l’improbable élimination du Stade Brestois contre Dunkerque (3-2) et au lendemain du naufrage de Guingamp contre Cannes (3-1), la Bretagne perd son troisième et dernier représentant de ces quarts de finale. Dépassé sur tous les aspects, le Stade Briochin s’est incliné assez logiquement face au quindecouple vainqueur de Coupe de France, le Paris Saint Germain (7-0). Très vite, on a compris que la rencontre serait très longue pour Saint-Brieuc, avec une domination parisienne outrageuse en possession du ballon, Senny Mayulu faisant étalage de ses qualités techniques balle au pied comme par la passe.

Après un premier quart d’heure où les pensionnaires de National 2 ont été appliqués défensivement, les coéquipiers de Christophe Kerbrat ont finalement plié sur une frappe de Désiré Doué déviée sur la barre, revenue dans les pieds d’un Joao Neves bien seul qui crucifiait Lhostis d’une reprise sèche (1-0, 16e). Un but qui permettait à Paris de dérouler, tentant souvent sa chance de l’entrée de la surface. Fabian Ruiz passait même tout proche de doubler la mise, sa frappe brossée venant s’écraser sur la barre transversale des Bretons. Finalement, c’est Gonçalo Ramos qui allait faire le break sur un beau centre dans le dos de Désiré Doué, coupée au second poteau à bout portant par le Portugais (2-0, 36e).

Goncalo Ramos létal, Désiré doué inspiré

Dès le retour des vestiaires, Paris n’allait pas tomber dans la facilité, et prendre le Stade Briochin à la gorge, dans le sillage d’un Désiré Doué XXL. Sur une déviation de l’ancien Rennais, qui s’est senti comme à la maison au Rohazon Park, Kvaratskhelia était bousculé dans la surface par l’expérimenté Christophe Kerbrat, offrant un doublé sur penalty à Gonçalo Ramos (3-0, 49e). Puis en l’espace de quelques minutes, Désiré Doué allait profiter d’une remise subtile de l’attaquant portugais pour aggraver la marque (4-0, 55e), avant de rendre la monnaie de sa pièce à Ramos après avoir fixé admirablement la défense (5-0, 58e).

Paris allait même enfoncer le clou par l’intermédiaire de Senny Mayulu (6-0, 66e), servi sur un plateau par Désiré Doué, sa deuxième passe décisive dans les statistiques, mais la quatrième intervention décisive si on prend en compte le penalty provoqué et la frappe repoussée par la barre dans les pieds de Joao Neves. En fin de rencontre, Ousmane Dembélé y est allé de son but sur un ballon en profondeur de Bradley Barcola (7-0, 85e). Avec ce très large succès, le second en une semaine, Paris se met dans la meilleure des dynamiques avant de défier Liverpool la semaine prochaine pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, qui s’est promené sur sa pelouse face à Newcastle ce soir.