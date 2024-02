Serie A : Sassuolo chute sur le fil contre Empoli

Dans le cadre de la 26e journée de Serie A, Sassuolo, dix-septième au coup d’envoi, recevait Empoli, seizième, dans une affiche de bas de tableau. Incapables de gagner depuis le 6 janvier dernier (4 défaites, 1 nul), les Neroverdi avaient à cœur de retrouver le chemin de la victoire et ainsi se donner un peu d’air. Sur une dynamique bien plus vertueuse, les Azzurri, forts de 3 nuls et 2 victoires lors des 5 derniers matches, espéraient, quant à eux, poursuivre sur leur lancée. Et la spirale positive des visiteurs allait se confirmer. Dès les premiers instants de cette rencontre, Sebastiano Luperto trouvait la faille et permettait aux siens de prendre l’avantage (0-1, 11e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Empoli 25 26 -18 6 7 13 22 40 17 Sassuolo 20 25 -17 5 5 15 31 48

Une opposition qui demeurait toutefois équilibrée où chaque équipe se rendait coup pour coup. Finalement, Andrea Pinamonti profitait d’un penalty pour égaliser (1-1, 54e). Bien décidé à empocher les trois points, Davide Nicola procédait à un changement décidant de lancer M’Baye Niang (55e). Un coaching payant puisque l’ancien buteur du Stade Rennais redonnait l’avantage à Empoli sur penalty peu après l’heure de jeu (1-2, 64e). Une joie de courte durée car, dans la foulée, Gian Marco Ferrari trouvait à son tour la faille (2-2, 77e) après intervention du VAR. Dans les ultimes secondes, Simone Bastoni enfilait finalement le costume de héros pour donner la victoire à Empoli (2-3, 90+4e). Au classement, Sassuolo reste 17e. Empoli remonte au 13e rang.