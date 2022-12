L’Atlético de Madrid va connaître un mercato hivernal agité !

La suite après cette publicité

Si l’été de l’Atlético de Madrid semblait être plutôt calme (26 millions d’euros dépensés), le mercato hivernal des Colchoneros ne serait pas de tout repos à en croire la presse espagnole ce dimanche. À commencer par le dossier João Félix, désireux de quitter le club de la capitale car plus dans les plans de Diego Simeone depuis quelques mois (1 titularisation sur ses 8 derniers matches de Liga). L’attaquant portugais a déjà demandé à son agent, Jorge Mendes, de lui trouver un point de chute, et le club rouge-et-blanc serait prêt à tout pour se débarrasser de l’international lusitanien aux 28 sélections (4 buts).

Mais ce n’est pas tout, puisque la direction sportive madrilène va devoir gérer d’autres dossiers durant la prochaine fenêtre du marché des transferts. En effet, l’ailier international belge Yannick Carrasco ne souhaite plus rester à Madrid, en raison d’une promesse non tenue par ses dirigeants, ne lui ayant pas proposé de prolongation alors que son contrat expire en juin 2024, à en croire Marca. Une "tromperie" que n’accepte pas le Diable Rouge de 29 ans, qui pourrait quitter l’Atleti, ne demandant plus que 40 millions d’euros au lieu des 60 M€ de sa clause libératoire.

Le quotidien espagnol AS évoque également le mercato colchonero et les plans du directeur sportif Andrea Berta dans quelques semaines. Autre départ à prévoir : celui du défenseur central brésilien Felipe (33 ans), qui a perdu son importance au sein de l’effectif. Et si la possible longue suspension de José Maria Gimenez pourrait finalement bloquer son départ, l’Atlético aurait déjà contacté le défenseur central turc de Leicester, Caglar Soyüncü (26 ans), qui pourrait rejoindre le champion d’Espagne 2021 « tôt ou tard », rapporte la publication madrilène. Mario Hermoso (27 ans), en manque de temps de jeu (8 matches TCC cette saison), était d’abord annoncé sur le départ mais devrait finalement rester du côté du Cívitas Metropolitano.

Les pensionnaires de l’antre madrilène n’ont pas tardé à étudier les possibles pistes pour pallier les départs, auxquels on peut ajouter celui de Matheus Cunha, qu’il a déjà annoncé sur ses réseaux sociaux. Pour renforcer son secteur offensif, l’Atleti penserait à l’international tricolore de Mönchengladbach Marcus Thuram (25 ans), présent à la dernière Coupe du Monde et en fin de contrat en juin prochain. L’attaquant turc de Getafe Enes Ünal (25 ans) serait également une possibilité pour apporter de la concurrence à Alvaro Morata à la pointe de l’attaque. Avec quelques jeunes joueurs de l’académie attendus pour monter en équipe première, l’Atlético de Madrid débute petit à petit sa révolution d’effectif pour l’été prochain…