Matheus Cunha annonce son départ de l’Atlético de Madrid

N’ayant jamais glané un rôle de titulaire sous les ordres de Diego Simeone, l’attaquant brésilien Matheus Cunha a annoncé ce vendredi matin, sur son compte Instagram, son départ de l’Atlético de Madrid. Avec seulement 10 titularisations sur se 40 matches disputés avec les Colchoneros en Liga (6 buts et 8 passes décisives), celui qui est arrivé en provenance du Hertha BSC pour 30 millions d’euros n’a pas réussi à s’imposer chez le champion d’Espagne 2014. L’international aux 8 sélections devrait rejoindre la Premier League et Wolverhampton, où il évoluera sous les ordres de l’Espagnol Julen Lopetegui.

« Sur le fait d’aimer et de se sentir aimé. Ce genre de choses ne changera jamais. Se sentir identifié à quelque chose, se sentir important, avoir de l’affection et faire partie d’une famille entière, c’est différent. A vous, atleticos, merci du fond du coeur. Vous avez des joueurs fantastiques en tant qu’athlètes et personnes. Vous avez des fans qui vous donnent l’impression d’être chez vous, même à l’autre bout du monde. Le football est comme ça, comme n’importe quel autre travail, il y a ceux qui sont en charge parce qu’à un moment donné ils ont été très importants, il a ses hiérarchies et il y a ceux qui prennent les décisions et puis vous devez aussi prendre les vôtres. Mon cœur aura toujours un morceau d’Atleti ! Tu as toujours eu mon tout, simplement parce que je sentais que tu me donnais tout. Mille mercis, Cunha », peut-on lire sur sa publication.

