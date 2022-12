Atlético de Madrid : Matheus Cunha vers Wolverhampton

La suite après cette publicité

Ce n’est pas forcément le destin auquel on s’attendait pour l’attaquant brésilien. Arrivé à l’Atlético de Madrid en août 2021 (en provenance du Hertha Berlin), Matheus Cunha devrait rapidement quitter la capitale espagnole. Auteur de 0 buts cette saison, l’Auriverde devrait en effet rejoindre Wolverhampton, permettant ainsi aux Colchoneros de renflouer leurs caisses, eux qui en ont bien besoin.

Selon AS, il devrait se rendre en Angleterre dès aujourd’hui pour y passer sa visite médicale et être prêté au club de Premier League dans la foulée. À ce prêt, une option d’achat obligatoire à hauteur de 50 millions d’euros devrait donc ainsi être assortie. Un deal plus qu’onéreux pour un joueur qui n’est - pour le moment - pas parvenu à confirmer les attentes placées en lui à son départ de Bundesliga.

